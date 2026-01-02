Fabrizio Antonelli è un allenatore di nuoto italiano di grande rilievo, noto per aver guidato campioni come Gregorio Paltrinieri e altri atleti di spicco del fondo azzurro. La sua esperienza e metodologia hanno contribuito ai successi internazionali della nazionale italiana. Vincitore del premio “Allenatore dell’Anno” nel 2021, Antonelli rappresenta un approccio moderno, equilibrato tra tecnica, gestione mentale e rapporto umano con gli atleti.

Fabrizio Antonelli è una delle figure più autorevoli e influenti del nuoto italiano contemporaneo. Allenatore di riferimento per campioni come Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Dario Verani e Barbara Pozzobon, ha contribuito in modo decisivo ai successi azzurri nel fondo e nelle acque libere a livello internazionale Vincitore nel 2021 del premio “Allenatore dell’Anno” – Trofeo Alberto Castagnetti, Antonelli incarna una visione moderna dell’allenatore: tecnica, metodo, gestione mentale e relazione umana con l’atleta. In questo FOCUS approfondiamo: la sua filosofia di allenamento tra piscina e acque libere la costruzione della resilienza mentale nei grandi campioni il rapporto tecnico e umano con Gregorio Paltrinieri e la programmazione verso gli appuntamenti internazionali Spazio anche a un lato più leggero e umano: il viaggio in aereo verso Parigi condiviso con Carlos D’Ambrosio, raccontato da Antonelli come un momento divertente e piacevole, lontano dalla pressione della gara ma parte integrante dell’esperienza olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto | Fabrizio Antonelli: la mente dietro Paltrinieri e i campioni del fondo azzurro

Leggi anche: Nuoto di fondo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Golfo Aranci: torna Acerenza, assente Paltrinieri e novità Detti

Leggi anche: Alessandro Bresciani: la mente dietro il successo internazionale del Khaby Shop

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nuoto | Fabrizio Antonelli: la mente dietro Paltrinieri e i campioni del fondo azzurro.

Premio Allenatore dell'anno "Alberto Castagnetti" 2024. Antonelli, Burlina e Pedoja i finalisti - Il vincitore del 2021 Fabrizio Antonelli, il due volte detentore uscente Alberto Burlina e il tre volte finalista Marco Giovanni Pedoja (in rigoroso ordine alfabetico) superano la prima votazione del ... federnuoto.it

Nuoto | Fabrizio Antonelli: la mente dietro Paltrinieri e i campioni del fondo azzurro

OA Sport. . Fabrizio Antonelli è una delle figure più autorevoli e influenti del nuoto italiano contemporaneo. Allenatore di riferimento per campioni come Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Dario Verani e Barbara Pozzobon, ha contribuito in modo decisiv - facebook.com facebook