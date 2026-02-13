Italia demografica | a giugno il voto per stabilizzare la popolazione a 10 milioni entro il 2050

A giugno, gli italiani saranno chiamati a votare su una proposta che potrebbe bloccare la crescita della popolazione a 10 milioni entro il 2050, una misura pensata per contrastare il rischio di spopolamento che ormai coinvolge molte zone del paese. La proposta, al centro di un acceso dibattito, prevede limiti severi alla crescita demografica, con l’obiettivo di frenare l’aumento delle aree urbane e di preservare le campagne, ma ha già suscitato forti resistenze tra chi teme conseguenze negative sull’economia e l’occupazione.

Italia a rischio di spopolamento: a giugno il voto sulla proposta di limite alla popolazione. A giugno si voterà una proposta controversa che mira a stabilizzare la popolazione italiana a un massimo di 10 milioni di abitanti entro il 2050. L'iniziativa, promossa dall'Unione di Centro (Udc), solleva un acceso dibattito sulle strategie demografiche necessarie per affrontare il calo delle nascite e l'invecchiamento della popolazione, con implicazioni profonde per l'economia e la società italiana. La proposta, se approvata, comporterebbe un intervento significativo sulle politiche di natalità e immigrazione.