Novena di Natale primo giorno | in cammino per aprire il cuore a Gesù Video

Inizia oggi la Novena di Natale, un percorso di nove giorni dedicato alla preghiera e alla riflessione. Un'occasione per fermarsi, preparare il cuore e aprirsi all’arrivo di Gesù, condividendo momenti di spiritualità e speranza in attesa del Natale.

© Lalucedimaria.it - Novena di Natale, primo giorno: in cammino per aprire il cuore a Gesù. Video Inizia oggi la Novena di Natale: un cammino di nove giorni che è l’occasione per fermarci e pregare, per preparare il nostro cuore ad accogliere Gesù. C’è un luogo dove Gesù vuole nascere e quel luogo è il nostro cuore, per riscaldarlo anche negli angoli più freddi, chiusi e feriti, per raggiungerli col suo Amore,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it Novena in preparazione al Santo Natale - primo giorno Novena di Natale, primo giorno: in cammino per aprire il cuore a Gesù. Video - Fermiamoci per un momento di riflessione per preparare il nostro cuore a ricevere Gesù. lalucedimaria.it

Novena di Natale 2025, oggi iniziano le preghiere fino al 24 dicembre: le origini e le influenze storiche - Oggi, martedì 16 dicembre 2025 inizia la Novena di Natale, che accompagnerà i federli cristiani fino alla notte del 24 dicembre ... fanpage.it

A partire da domani, 16 dicembre, inizia la Novena di Natale, che ci accompagnerà passo dopo passo fino alla Vigilia del 24. Ci ritroveremo tutte le sere alle ore 21:00 tra le navate della Parrocchia di San Bartolomeo: un appuntame - facebook.com facebook