Notte di paura in via Bagaro Pugni per la sigaretta elettronica obbligo di dimora per l’aggressore

Nella notte di via Bagaro si è verificata una lite sfociata in aggressione per una sigaretta elettronica. L’uomo responsabile dell’episodio è stato arrestato e a suo carico è stato disposto l’obbligo di dimora a Ferrara. Contestualmente, un giovane ucraino coinvolto in una rapina ai danni di un ragazzo insieme a un complice ha ricevuto l’obbligo di firma.

Sono stati disposti l'obbligo di dimora a Ferrara e l'obbligo di firma per il giovane ucraino arrestato a seguito di una rapina ai danni di un ragazzo messa a segno nei giorni scorsi insieme a un complice. A deciderlo, è stato il giudice per le indagini preliminari al termine dell'udienza di convalida dell'arresto. La vicenda si è consumata all'alba di giovedì scorso in via Bagaro. Intorno alle 4, una pattuglia delle volanti, durante il servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, è stata avvicinata da un ragazzo con evidenti ferite al volto e alle mani. La vittima ha riferito di essere stata poco prima aggredita e rapinata da due giovani, uno dei quali armato di coltello.