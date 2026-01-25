Una notte di tensione nel centro città, dove un passante è stato sequestrato da un aggressore armato di coltello. L’uomo avrebbe tentato di rapinare la vittima, trascinandola dalla zona centrale alla stazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’aggressore, che ora si trova in carcere. L’episodio evidenzia la criticità della sicurezza urbana in aree di grande afflusso.

Avrebbe tentato di rapinare un passante portandolo con sé dal centro sin quasi alla stazione sotto la minaccia di un coltello. Un’accusa pesantissima, che è costata il carcere a un 24enne pachistano. Da parte sua, l’uomo ha fornito una versione dei fatti diametralmente opposta, ma il racconto non è bastato a tirarlo fuori dalla cella in cui è recluso da giovedì, quando è stato fermato dalla polizia. Ma cosa è successo esattamente quella notte nel cuore del centro? Secondo la versione del denunciante – un ventenne italiano – tutto sarebbe iniziato poco prima delle 3 in via Gobetti. Il giovane avvicina l’indagato per chiedergli una sigaretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notte di paura in pieno centro. Gli punta il coltello e lo sequestra. L’aggressore rimarrà in carcere

Leggi anche: Gli punta il coltello e lo rapina della bici. Arrestato un 29enne

Prete accoltellato al collo in pieno centro: caccia all’aggressoreUn episodio di violenza si è verificato questa mattina nel centro di Modena, tra via Ganaceto e via Castelmaraldo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Notte di paura e soccorsi: auto fuori strada e schianto all'alba; Notte di paura a Stiava, a fuoco tre veicoli e la facciata di una casa; Notte di paura in pieno centro. Gli punta il coltello e lo sequestra. L’aggressore rimarrà in carcere; Notte di paura a Stiava, a fuoco tre veicoli e la facciata di una casa.

Una notte di paura a Follonica: ecco come i vigili del fuoco hanno salvato una persona dalle fiammeUna notte di paura in via Ugo Foscolo a Follonica, dove un violento incendio ha devastato un attico situato al terzo piano di una palazzina, richiedendo un massiccio intervento dei soccorritori e il t ... corrieredimaremma.it

Paura nella notte, garage in fiamme: danni ingenti e due vetture distrutteFONTANIVA (PADOVA) – Notte di interventi in via Cartara, dove intorno alle 02:00 del 24 febbraio si è sviluppato un incendio all’interno di un garage. L’allarme ha fatto scattare l’immediato ... nordest24.it

Auto in fiamme nella notte a Cava de’ Tirreni, paura a Santa Lucia facebook

Capoterra, notte tranquilla e paura cessata: gli sfollati rientrano nelle loro abitazioni x.com