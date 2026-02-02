Le idrovore nel comprensorio Adige Euganeo hanno bisogno di essere potenziate. Le recenti piogge intense e le alluvioni dimostrano che le attuali strutture non bastano più a contenere le criticità. Gli esperti chiedono investimenti per migliorare le difese idriche e prevenire danni alle comunità locali. La situazione si aggrava con il cambiamento climatico, e ora più che mai serve intervenire rapidamente.

Alla luce di un oggettivo cambiamento climatico, l'obiettivo è quello di contrastare eventi atmosferici di media alta gravità, il vero obiettivo. «Il 90% degli impianti idrovori del comprensorio è gestito da remoto. Un’innovazione tecnologica importante, che permette di essere tempestivi in caso di eventi atmosferici avversi; questi, sempre più spesso, si verificano in pochissimo tempo». Così il presidente del Consorzio di bonifica Adige-Euganeo, Fabrizio Bertin, in occasione dell’assemblea elettiva della zona Conselve di Cia, che si è tenuta oggi 2 febbraio in aula Dante. «Fino alla fine del secolo scorso - ha precisato lo stesso presidente - potevano cadere 40-50 millimetri di precipitazione in poche ore.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Adige Euganeo

Il maltempo ha colpito forte Latina e la provincia.

La Regione Veneto ha approvato quindici progetti geotermici nel Bacino Euganeo, contribuendo allo sviluppo delle energie rinnovabili nella provincia di Padova.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Adige Euganeo

Argomenti discussi: QUELLO CHE CARNEY NON HA DETTO E IL MONDO CHE VERRÀ; L'agricoltura va trasformata, non riformata; L’allievo di Mc Luhan, de Kerckhove, diventa cittadino italiano: un amore intellettuale; Cori, insulti e occupazioni. Ma Fontana fa argine al Far West di Montecitorio.

«Occorre un potenziamento delle idrovore nel comprensorio Adige Euganeo»L'allarme è stato lanciato oggi 2 febbraio dal presidente del Consorzio Fabrizio Bertin, in occasione dell’assemblea elettiva della zona Conselve di Cia che ha anche evidenziato come sia fondamentale ... padovaoggi.it

Oltre un miliardo di persone vive con disturbi mentali. Le donne più colpite. Occorre un potenziamento urgente dei servizi. I report dell’OmsOgni Governo e ogni leader hanno la responsabilità di agire con urgenza per garantire che l’assistenza alla salute mentale sia trattata non come un privilegio, ma come un diritto fondamentale per ... quotidianosanita.it

“Dalle radici, il nostro futuro” Martedì 3 febbraio – ore 15.30 Sede Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Este Parleremo di: Sicurezza idraulica del territorio Progettualità futura del Consorzio di bonifica Valorizzazione del Parco dei Colli Eugane - facebook.com facebook