Sanremo 2026 la notte delle cover accende l’Ariston tra duetti e sorprese

La notte delle cover al Festival di Sanremo 2026 ha visto l’Ariston animarsi con duetti e sorprese, coinvolgendo artisti italiani e internazionali. Durante la serata sono state valutate le performance, con alcune esibizioni che hanno riscosso maggiore attenzione. La manifestazione ha posto sotto i riflettori le scelte musicali e le collaborazioni tra i cantanti. La serata si è conclusa con diverse esibizioni che hanno lasciato il pubblico e la giuria.

Pagelle della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026: duetti, scelte sorprendenti e omaggi alla musica italiana e internazionale. Da Caterina Caselli a Ditonellapiaga con Tony Pitony, passando per Tommaso Paradiso con gli Stadio, Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & The Band e J-Ax con Ligera County Fam, voti e giudizi alla serata più attesa. La serata delle cover, con i duetti tra concorrenti e ospiti, è la più attesa del Festival. A incuriosire sono gli abbinamenti e la scelta dei brani. L'Ariston risponde con entusiasmo: tra omaggi, energia e qualche azzardo, ecco le pagelle della serata. Elettra Lamborghini con Las Ketchup 6,5 Aserejé, tormentone primi Duemila, è perfetta per tenere vivo il clima di festa creato dal medley di Laura Pausini.