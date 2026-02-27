Dopo la rimonta al Dortmund, l’Atalanta si prepara a sfidare il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League. L’urna di Nyon ha accoppiato la squadra bergamasca al club tedesco, guidato da Vincent Kompany. La sfida rappresenta un passo importante nel percorso europeo degli orobici, che affronteranno il colosso tedesco nel prossimo turno.

Storica rimonta degli orobici che travolgono il Borussia e volano agli ottavi di Champions: a marzo la doppia sfida contro i bavaresi di Kompany. A poche ore dall’epica rimonta del Gewiss Stadium, l’Atalanta scopre il nome del prossimo ostacolo nel proprio cammino continentale: l’urna di Nyon ha accoppiato gli orobici al Bayern Monaco di Vincent Kompany. La qualificazione, ottenuta nella serata di ieri grazie a un perentorio 4-1 ai danni del Borussia Dortmund che ha ribaltato il passivo di due reti dell’andata, proietta la compagine di Bergamo in una dimensione d’élite assoluta. La sfida ai bavaresi, dominatori incontrastati della Bundesliga e attesi domani da un cruciale scontro diretto proprio contro il Dortmund per portarsi a +11 in classifica, rappresenta il punto più alto di una stagione già storica per il collettivo nerazzurro. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Atalanta, notte da sogno: dopo il Dortmund c’è il colosso Bayern Monaco

Atalanta-Borussia Dortmund: notte di gala per il sogno ottaviL’Atalanta di Raffaele Palladino si presenta all’appuntamento europeo più delicato della stagione ricevendo il Borussia Dortmund nel ritorno dei...

Milan, numeri da record: solo Bayern Monaco e Borussia Dortmund come i rossoneri, il datoDopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri, i rossoneri sono tornati ad allenarsi nella giornata di ieri.

Palladino dopo Borussia Dortmund-Atalanta: Daremo tutto, il sogno è passare il turno

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Champions, Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: la Dea vola agli ottavi con una rimonta da film; Atalanta-Borussia Dortmund 4-1, le pagelle: Samardzic (7) rigore decisivo, Pasalic (7) l'anima della Dea, Scamacca (7,5) presente; Champions, Atalanta - Borussia Dortmund 4 - 1: la Dea vola agli ottavi con una rimonta da film; Impresa dell'Atalanta: 4-1 al Borussia Dortmund! Un rigore di Samardzic al 98' manda agli ottavi di Champions la Dea.

Un’Atalanta da sogno attende una tra Arsenal o BayernAtalanta agli ottavi di Champions League dopo il 4-1 al Dortmund: al sorteggio di Nyon possibile sfida con Arsenal o Bayern Monaco. calcioatalanta.it

Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: video, gol e highlightsL'Atalanta si regala un'altra notte da sogno della sua storia europea. Rimontato il Borussia Dortmund con un superbo 4-1: Scamacca dà il via alle danze al 5' e prima dell'intervallo un tiro deviato di ... sport.sky.it

I bianconeri puntano il centrocampista, in scadenza con il Bayern Monaco. E dopo aver blindato Yildiz e McKennie... - facebook.com facebook

Champions League, Atalanta contro il Bayern Monaco: il cammino verso gli ottavi x.com