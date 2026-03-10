Nordio sulle parole di Bartolozzi | Si scuserà Mantovano | Frase infelice

Il ministro Nordio ha risposto alle dichiarazioni di Bartolozzi, affermando che si scuserà. Mantovano ha commentato la frase definendola infelice. Il ministro ha espresso dispiacere per le parole usate dal suo capo di gabinetto e ha riferito che Bartolozzi ha già chiarito la sua posizione. La vicenda riguarda le esternazioni di Bartolozzi, che hanno suscitato reazioni e commenti da parte di vari esponenti politici.

"Mi dispiace per le parole usate dal mio capo di gabinetto. Bartolozzi ha già chiarito che si riferiva a una piccola parte di giudici politicizzati e sicuramente non avrà alcuna difficoltà a scusarsi per parole che sono certo non rispecchiano il suo pensiero e la stima che ha della magistratura, di cui, tra l'altro lei stessa fa parte". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio prova a spegnere le polemiche nate dopo l'intervento della sua capo di gabinetto Giusi Bartolozzi sul referendum sulla giustizia alla trasmissione di sabato scorso dell'emittente siciliana Telecolor. "Anche se pronunciate nel contesto di un confronto televisivo...