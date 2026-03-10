Da Bartolozzi frase infelice lo sottolinea anche Nordio Referendum l’ammissione di Mantovano

Il capo di gabinetto del ministro della Giustizia ha pronunciato una frase considerata infelice, come confermato dallo stesso ministro Nordio. La dichiarazione è stata fatta a Roma, il 10 marzo 2026, in un contesto legato al referendum sulla riforma. Nordio ha evidenziato che, nonostante l’episodio, l’attenzione deve concentrarsi sull’esame della proposta di modifica normativa.

Roma, 10 marzo 2026 - "La frase del capo di gabinetto del ministro della Giustizia è infelice, come lo stesso ministro Nordio ha sottolineato, ma la cosa importante adesso è esaminare il merito della riforma, che è l'oggetto del referendum ". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ospite della trasmissione Ping Pong, su Rai Radio1, commentando le dichiarazioni di Giusi Bartolozzi che ha definito la magistratura "plotoni di esecuzione". Riforma della Giustizia, video-messaggio di Meloni per promuovere il 'Sì' al referendum. Bufera sulla capa di gabinetto di Nordio La riforma della giustizia "punta a...