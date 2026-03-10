Nordio blinda la capo di Gabinetto Bartolozzi dopo attacco a magistratura | Non deve dimettersi Mantovano | Frase infelice

Il ministro della Giustizia ha difeso la capo di Gabinetto, nonostante le polemiche scatenate da alcune sue dichiarazioni contro la magistratura. La richiesta di dimissioni nei suoi confronti è stata respinta, e Nordio ha affermato che non è necessario che si dimetta. Mantovano ha commentato le parole come

Il guardasigilli prova a spegnere le polemiche e respinge la richiesta di dimissioni della capo di gabinetto dopo la bufera sulle sue parole Il ministro della Giustizia Carlo Nordio blinda la capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi dopo il suo attacco alla magistratura. Il guardasigilli ha dichiar.