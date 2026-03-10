Referendum Nordio corre in difesa di Bartolozzi | Non deve dimettersi Ma le opposizioni non ci stanno | La Capo gabinetto ha detto la verità | vogliono smontare la Costituzione

Il ministro Nordio ha dichiarato che Bartolozzi non deve dimettersi, difendendone la posizione. Le opposizioni, invece, affermano che la capo gabinetto ha detto la verità, accusando chi sostiene il contrario di voler smontare la Costituzione. Le polemiche sono continuate per tutta la giornata, alimentate dalle dichiarazioni di Giusi e dai diversi interventi politici. La tensione tra le parti non sembra attenuarsi.

Passano le ore ma non accennano a diminuire le polemiche scaturite dalle parole shock di Giusi Bartolozzi, già capo di gabinetto del ministero della Giustizia, che durante la trasmissione di sabato scorso all'emittente siciliana Telecolor ha lanciato un appello a votare sì al referendum affermando: "Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che è un plotone di esecuzione". Il grande imbarazzo. Al momento la Bartolozzi non si è scusata per il contenuto del suo intervento, arrivato al termine di un botta e risposta con la senatrice Ilaria Cucchi. Anzi, secondo quanto apprende l'Ansa da fonti di governo, il caso "verrà gestito internamente".