Non una di meno scende in piazza a Pavia per i diritti delle donne | gap salariale e lavoro nero le piaghe da combattere ancora nel 2026

Ieri a Pavia, le donne di “Non una di meno” sono scese in piazza per partecipare allo sciopero transfemminista dedicato al lavoro produttivo e riproduttivo. Durante la manifestazione, sono stati evidenziati il gap salariale e il lavoro nero come problematiche ancora presenti nel 2026. Le partecipanti hanno espresso con forza il loro messaggio, gridando che le loro vite valgono.

Pavia, 10 marzo 2026 – " Le nostre vite, valgono!": hanno urlato ieri le donne di "Non una di meno", scese in piazza per la giornata dello sciopero transfemminista del lavoro produttivo e riproduttivo. Una rivendicazione necessaria perché ancora esiste un gap salariale e occupazionale doppio rispetto alla media europea: l'Italia si colloca all'85° posto su 148 Paesi del mondo per il contrasto di genere e ultima in Europa per occupazione femminile, anche se le donne sono mediamente più istruite degli uomini. A Pavia, secondo lo studio Mercato del lavoro 2024, erano disoccupati 25.492 uomini e 31.562 donne.

Lo sciopero di Non una di meno: «Per i lavori non riconosciuti»Pavia. Uno sciopero «dal lavoro produttivo e riproduttivo». Definisce così Rossella Cabras, di Non una di meno Pavia, la manifestazione che ieri pomeriggio ha visto decine di persone riunirsi in ...