Non sono io | il grido disperato di Maati riportato dal testimone che inchioda il branco

Durante il processo per l’omicidio di un ragazzo di 17 anni avvenuto a Campi Bisenzio, un testimone ha riportato un grido di disperazione pronunciato dalla vittima, che avrebbe detto “Non sono io” poco prima di essere colpito a morte. La testimonianza ha inchiodato alcuni dei giovani coinvolti nel fatto, mentre le accuse proseguono nel corso dell’udienza.

FIRENZE – Il processo per l’omicidio di Maati Moubakir, il diciassettenne uccoso a coltellate la notte del 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio, entra nel vivo con una testimonianza carica di tensione. Nell’aula bunker di Firenze, davanti alla Corte d’Assise, un ventenne — amico degli imputati — ha ripercorso i momenti dell’aggressione protetto da un paravento, squarciando il velo di omertà che avvolgeva quella tragica notte al ritorno dalla discoteca. “Maati era solo in strada ed è stato circondato da un gruppo di persone”, ha dichiarato il testimone, riferendo di aver riconosciuto chiaramente Ismail Arouizi e Denis Mehmeti tra coloro che assediavano la vittima. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

