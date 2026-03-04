Turchia | Non eravamo obiettivo del missile dell’Iran

La Turchia ha dichiarato che non era l’obiettivo del missile lanciato dall’Iran e diretto verso il suo spazio aereo. Il missile è stato intercettato dai sistemi di difesa della Nato prima di raggiungere la sua destinazione. La notizia è stata confermata dalle autorità turche, che hanno precisato che il missile non avrebbe colpito il territorio nazionale. Nessun danno è stato segnalato e le circostanze del lancio sono ancora in fase di analisi.

La Turchia "non era l'obiettivo" del missile lanciato dall'Iran e diretto verso lo spazio aereo di Ankara, prima di essere intercettato dai sistemi di difesa Nato. Lo ha riferito all'Afp un funzionario turco. "Riteniamo che fosse diretto verso una base nella parte greca di Cipro, ma che abbia deviato dalla rotta", ha spiegato. Munizioni balistiche sparate dall'Iran verso la Turchia sono state neutralizzate dalle unità di difesa aerea e missilistica della Nato nel Mediterraneo orientale. Lo ha detto il Ministero della Difesa Nazionale turco, e lo riporta Anadolu.