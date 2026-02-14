Un guasto tecnico ha causato il ritardo dei treni sull’Alta Velocità tra Roma e Napoli, mettendo a rischio i risarcimenti per molti passeggeri. La linea è stata interrotta per diverse ore, causando disagi ai pendolari e spostamenti complicati. Le compagnie ferroviarie devono ora affrontare le richieste di indennizzo, ma la situazione resta incerta a causa delle riparazioni in corso.

La circolazione dei treni sulle linee ad Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è nuovamente nel caos. Secondo una nota di Ferrovie dello Stato, la causa sarebbe da ricondurre a due atti dolosi. Sulla tratta Roma-Napoli, la sala operativa di RFI ha rilevato un’anomalia tra Salone e Labico. I tecnici intervenuti hanno riscontrato danni ai cunicoli che ospitano i cavi preposti alla gestione della circolazione ferroviaria, nonché segni di bruciatura. Sulla linea Roma-Firenze, un altro atto doloso verificatosi tra Tiburtina e Settebagni sta causando ritardi e deviazioni per i convogli. È in corso di accertamento anche un terzo episodio, avvenuto tra Capena e Gallese, sempre sulla linea AV Roma-Firenze. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Treni in ritardo per guasti sull’Alta Velocità, risarcimenti a rischio: le tratte coinvolte

Il treno ad alta velocità che collega Bologna a Napoli ha subito un ritardo di 70 minuti questa mattina, a causa di sabotaggi lungo i binari.

Oggi, 6 gennaio, si registrano ritardi fino a 80 minuti sui treni ad alta velocità in partenza o in arrivo alla stazione Termini, a causa di un guasto sulla linea ferroviaria vicino a Firenze Campo Marte.

Treni in ritardo oggi in arrivo e partenza da Roma, tutte le tratte coinvolte: s’indaga per atti dolosiDalle 7.30 atti dolosi hanno danneggiato la linea alta velocità tra Roma, Napoli e Firenze. Treni in ritardo fino a 90 minuti a Termini e Tiburtina. fanpage.it

Sabotaggi su linee dell'Alta velocità, treni in ritardo e rallentamenti. Salvini: Atti criminaliDue episodi dolosi riscontrati nelle prime ore del mattino sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze. Salvini: 'Atti criminali' ... adnkronos.com

Atti dolosi, ritardi di oltre due ore sulle linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze. Abbiamo aumentato i controlli per stanare questi delinquenti, ha commentato il ministro Salvini. facebook

Ritardi fino a 120 minuti sulla rete Alta Velocità, treni cancellati e disagi. È un'altra giornata di passione per la circolazione ferroviaria dopo danneggiamenti sulla rete che si sospetta siano dolosi. "Atti criminali contro i lavoratori e l'Italia" reagisce il ministro Salv x.com