Iran Caracciolo a La7 | Non c’era nessuna minaccia nucleare imminente È una terza guerra del Golfo non conflitto mondiale

Lucio Caracciolo ha commentato a La7 che l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran non rappresenta una minaccia nucleare imminente, ma piuttosto una situazione che potrebbe evolversi in una terza guerra del Golfo. Ha precisato che un conflitto mondiale si sviluppa nel tempo e non si nasce con esso, lasciando alle future generazioni e agli storici il compito di definirne la portata e le conseguenze.

“ Guerra mondiale si diventa, non si nasce. Saranno gli storici a stabilire “. Lucio Caracciolo sceglie la prudenza delle categorie storiche per inquadrare l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, intervenendo a Otto e mezzo, su La7. L’eco delle bombe riporta alla mente i conflitti del Golfo e riaccende lo spettro di uno scontro globale, ma il direttore di Limes invita a distinguere tra percezione e struttura dei rapporti di forza. Perché si possa parlare di guerra mondiale, spiega, serve ben altro: “Certamente perché ci sia una guerra mondiale dovrebbe esserci uno scontro tra le maggiori potenze, quindi Stati Uniti, Cina e Russia. Siamo molto lontani da questo, ma siamo un bel pezzo più vicino a una guerra regionale che rischia di allargarsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

