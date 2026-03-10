Se non possiedi Spid o Cie, puoi delegare fino a due persone che li abbiano per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Questa opzione permette di utilizzare le credenziali di altri per compiere operazioni online, senza dover ottenere direttamente i sistemi di identificazione digitale. La possibilità di delega facilita l'accesso ai servizi pubblici senza obbligo di possedere immediatamente i propri strumenti di identità digitale.

Delega fino a due persone per l’accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni tramite Spid o Cie. Il Garante privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di Dpcm (decreto del presidente. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Non hai Spid o Cie? Puoi delegare chi ce l’ha per accedere ai siti della Pa

