Registro elettronico accesso solo con Spid o Cie e potranno accedere solo i genitori I presidi | Ci vuole Spid specifico per le scuole

Una recente modifica normativa, approvata dalla Camera il 26 novembre, ha introdotto l’obbligo di accesso al registro elettronico scolastico tramite Spid o Cie. Solo i genitori, tramite credenziali digitali specifiche, potranno consultare i registri online delle scuole pubbliche. Questa novità, prevista dal DDL Semplificazioni, mira a garantire maggiore sicurezza e controllo negli accessi ai dati scolastici.

Una modifica normativa cambia radicalmente l’accesso al registro elettronico scolastico. Con l’approvazione definitiva del DDL Semplificazioni, votato dalla Camera il 26 novembre, viene introdotto l’obbligo di utilizzare l’identità digitale per accedere ai registri online delle scuole pubbliche. E nel primo ciclo d’istruzione, l’accesso sarà riservato esclusivamente ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale. Le credenziali rilasciate dalle segreterie scolastiche o dai fornitori dei servizi digitali non saranno più sufficienti. La nuova norma prevede l’accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o tramite CIE (Carta d’identità elettronica), uniformando la scuola agli standard già in vigore per il resto della Pubblica Amministrazione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

