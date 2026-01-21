Ora per accedere al registro elettronico a scuola servirà lo SPID o la CIE | cosa cambia per le famiglie
Tra pochi giorni l'accesso al registro elettronico scolastico sarà possibile esclusivamente tramite SPID o CIE. Questa novità riguarda milioni di famiglie e modifica le modalità di consultazione dei risultati scolastici. Gli studenti delle scuole medie, invece, continueranno a non poter gestire autonomamente i propri voti. Un cambiamento che mira a semplificare e garantire la sicurezza delle informazioni, rendendo più semplice l'accesso ai dati scolastici.
