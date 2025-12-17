Natale a teatro | al Faraggiana in scena Scrooge non è mai troppo tardi
Il Teatro Faraggiana ospita giovedì 18 dicembre alle 21 lo spettacolo
Giovedì 18 dicembre, alle 21, sul palco del Teatro Faraggiana va in scena lo spettacolo tout public "Scrooge non è mai troppo tardi".Tratto dal romanzo di C.Dickens. Con Brita Kleindienst, Marco Cupellari, David Labanca.Lo spettacoloScrooge è talmente avaro da rimproverare a Dio stesso il Natale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Un sogno di Natale a Torino: Lo Schiaccianoci di Luciano Cannito in scena al Teatro Alfieri
Leggi anche: Al Teatro Il Pozzo e il Pendolo, torna in scena "Canto di Natale"
CANTO DI NATALE - TEATRO FARAGGIANA
Natale a teatro: al Faraggiana in scena "Scrooge non è mai troppo tardi" - Giovedì 18 dicembre, alle 21, sul palco del Teatro Faraggiana va in scena lo spettacolo tout public "Scrooge non è mai troppo tardi". novaratoday.it
Scrooge rinasce: il capolavoro di Dickens in scena alla Casa del Teatro Ragazzi - 30 (sala piccola), debutta Canto di Natale (+4) nuova produzione della Fondazione TRG, ... torinotoday.it
Concerto di Natale Avis a Teatro sabato 20 dicembre! - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.