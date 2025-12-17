Natale a teatro | al Faraggiana in scena Scrooge non è mai troppo tardi

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Faraggiana ospita giovedì 18 dicembre alle 21 lo spettacolo

natale a teatro al faraggiana in scena scrooge non 232 mai troppo tardi

© Novaratoday.it - Natale a teatro: al Faraggiana in scena "Scrooge non è mai troppo tardi"

Giovedì 18 dicembre, alle 21, sul palco del Teatro Faraggiana va in scena lo spettacolo tout public "Scrooge non è mai troppo tardi".Tratto dal romanzo di C.Dickens. Con Brita Kleindienst, Marco Cupellari, David Labanca.Lo spettacoloScrooge è talmente avaro da rimproverare a Dio stesso il Natale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Un sogno di Natale a Torino: Lo Schiaccianoci di Luciano Cannito in scena al Teatro Alfieri

Leggi anche: Al Teatro Il Pozzo e il Pendolo, torna in scena "Canto di Natale"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

CANTO DI NATALE - TEATRO FARAGGIANA

Video CANTO DI NATALE - TEATRO FARAGGIANA

natale teatro faraggiana scenaNatale a teatro: al Faraggiana in scena "Scrooge non è mai troppo tardi" - Giovedì 18 dicembre, alle 21, sul palco del Teatro Faraggiana va in scena lo spettacolo tout public "Scrooge non è mai troppo tardi". novaratoday.it

natale teatro faraggiana scenaScrooge rinasce: il capolavoro di Dickens in scena alla Casa del Teatro Ragazzi - 30 (sala piccola), debutta Canto di Natale (+4) nuova produzione della Fondazione TRG, ... torinotoday.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.