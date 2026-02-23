La scienza lo dimostra | chi ha un atteggiamento positivo verso l’invecchiamento vive più a lungo e in modo più pieno Come abbandonare allora l’ansia del ‘è troppo tardi’ e imparare a vivere gli anni che passano come un’opportunità preziosa? A svelarlo nel suo nuovo libro è la psicoterapeuta Nicoletta Cinotti Ecco i suoi consigli

Uno studio recente rivela che un atteggiamento positivo verso l’invecchiamento favorisce una vita più lunga e soddisfacente. La psicoterapeuta Nicoletta Cinotti spiega come superare l’ansia del ‘è troppo tardi’ e imparare a valorizzare ogni fase della vita. Con esempi concreti e consigli pratici, il suo nuovo libro offre strumenti per cambiare prospettiva e affrontare gli anni che passano con serenità. La sfida è cambiare il modo di pensare all’età.

In una società ossessionata dalla giovinezza, invecchiare – tocca ammetterlo – è qualcosa che spesso fa paura. Gli anni che passano vengono visti (e vissuti) da molti come un inesorabile 'meno': in quest'ottica, invecchiare significa diventare meno attraenti, meno produttivi, meno propensi al cambiamento. Dormire male fa invecchiare il cervello, lo dice la scienza X Cosa succederebbe invece se si riuscisse a cambiare prospettiva e a considerare l'avanzare dell'età non come una condanna ma come il più prezioso dei privilegi? A svelarlo, nel suo nuovo libro, ' La gioia ribelle. La mindfulness e l'arte di invecchiare' (Enrico Damiani Editore), è Nicoletta Cinotti, psicologa, psicoterapeuta ed esperta di mindfulness.

“se potessi farti un regalo ti regalerei una finestra. Cosa c’è di più generoso di una finestra che ci permette di guardare fuori stando dentro” Nicoletta Cinotti - facebook.com facebook