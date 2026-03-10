Noi di Centro attacca FdI | Nel Sannio siamo il primo partito ci vediamo a Filippi

Noi di Centro ha accusato FdI di essere il primo partito nel Sannio, annunciando un incontro a Filippi. In risposta, FdI ha precisato che nel Sannio non ha eletto consiglieri regionali. La disputa riguarda i risultati elettorali e le affermazioni dei due gruppi politici sulla loro presenza e rappresentanza nella regione.

Benevento, la replica di Noi di Centro a FdI: “Nel Sannio non avete eletto consiglieri regionali”. “ Il coordinamento provinciale di Fratelli D’Italia Benevento finge di non ricordare che da decenni i parlamentari non si eleggono più con le preferenze e dunque si smarrisce la misura fondamentale del radicamento territoriale”. Lo scrive in una nota il coordinamento provinciale di Noi di Centro. “ Quanto all’aritmetica politica, una cosa è certa: Noi di Centro è risultato il primo partito nelle ultime consultazioni regionali con voto diretto e preferenza, mentre Fratelli D’Italia (che pure è il primo partito a livello nazionale) è risultato solo terzo nel Sannio e non ha eletto nessun consigliere regionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

