Rimini Ogden sfida il suo passato | Primo posto? Ci siamo anche noi

A Rimini, un ex giocatore di alto livello, recentemente passato da Brindisi alla squadra locale, ha dichiarato che anche il suo team può puntare al primo posto. La sua presenza in campo rappresenta un elemento di rilievo per la squadra e la stagione in corso. La partita si preannuncia importante e l’atmosfera si scalda con le dichiarazioni dei protagonisti.

In campo sarà l’ex di prestigio, il pezzo grosso di mercato che nella scorsa estate è passato da Brindisi a Rimini. Una volta appurato che le strade con Justin Johnson si sarebbero divise, la dirigenza biancorossa è andata subito su Mark Ogden, usato sicuro e talento in posizione di ala grande. Un giocatore dalla mano eccellente e dalla pericolosità diffusa fronte a canestro. Al rientro da un infortunio prima di Natale che lo ha tenuto fermo due mesi esatti, ha subito avuto un impatto importante. A Pesaro, domenica 22 febbraio, ha giocato 22 minuti e ha messo a segno 11 punti (47 da due e 13 da tre), migliorando nel corso della gara e mostrando anche giocate d’energia, ad esempio il recupero e la schiacciata in campo aperto nel concitato finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

