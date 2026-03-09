Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Benevento ha affermato che con un campo largo unito non c’è storia, e ha invitato a incontrarsi a Filippi. Nel frattempo, si segnala che il coordinamento ha anche criticato il fatto che da decenni i parlamentari non si scelgono più tramite preferenze, eliminando così la possibilità di misurare il radicamento territoriale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il coordinamento provinciale di Fratelli D’Italia Benevento finge di non ricordare che da decenni i parlamentari non si eleggono più con le preferenze e dunque si smarrisce la misura fondamentale del radicamento territoriale”. Così in una nota il coordinamento provinciale di Noi di Centro. “Quanto all’aritmetica politica, una cosa è certa: Noi di Centro è risultato il primo partito nelle ultime consultazioni regionali con voto diretto e preferenza, mentre Fratelli D’Italia (che pure è il primo partito a livello nazionale) è risultato solo terzo nel Sannio e non ha eletto nessun consigliere regionale.?Il campo largo, che governa la Campania, unito è nettamente maggioranza e se il Pd fa prevalere grammatica politica e senso di responsabilità non c’è storia: a FdI diciamo, ci vediamo a Filippi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - NdC: “Con campo largo unito non c’è storia, a FdI diciamo ci vediamo a Filippi”

Articoli correlati

Leggi anche: Cpr in Toscana, FdI sfida il campo largo: “Vi aspettiamo al voto in consiglio. Vediamo se Nardella fa sul serio”

NdC: sì al tavolo del campo largo proposto dai 5 StelleNoi di Centro accoglie la proposta M5S per tavoli regionali e provinciali del fronte progressista: modello vincente alle Regionali da replicare...

Una selezione di notizie su NdC Con campo largo unito non c'è...

Temi più discussi: Sorrentino (NdC): Provinciali confermano preminenza politica di Noi di Centro: abbiamo maggioranza autonoma alla Rocca; Giuditta (NdC): Puzza di inciucio nel Sannio, così alleanze in discussione; PROVINCIALI: DICHIARAZIONE DEL NEO CONSIGLIERE PROVINCIALE CARMINE VALENTINO; Elezioni provinciali, terminato lo spoglio. Ecco tutti i consiglieri eletti. Exploit per Ndc: conquista la metà dei seggi.

NdC: Con campo largo unito non c’è storia, a FdI diciamo ci vediamo a FilippiIl coordinamento provinciale di Fratelli D’Italia Benevento finge di non ricordare che da decenni i parlamentari non si eleggono più con le preferenze e dunque si smarrisce la misura fondamentale del ... tvsette.net

Iapozzuto (Ndc): «Senza Mastella il campo largo perde»«Il pescatore dissennato per miope egoismo si opponeva alla costruzione del ponte perché geloso della sua barchetta. Auspichiamo che nel campo largo nella provincia e nella città di Benevento, si ... ilmattino.it

Benevento, NdC al Pd: "Basta inciuci o saltano le alleanze" Leggi qui: https://www.informazionesei.it/benevento-ndc-al-pd-basta-inciuci-o-saltano-le-alleanze - facebook.com facebook