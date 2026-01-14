Campus Manzoni apre le porte ai futuri liceali | doppio appuntamento tra orientamento e Open Day

Il Campus Manzoni invita studenti e famiglie al secondo Open Day dell’anno, domenica 25 gennaio dalle 10 alle 13. Un’occasione per scoprire l’offerta formativa e i percorsi didattici del liceo, attraverso un momento di orientamento e approfondimento. L’evento è pensato per aiutare le famiglie a conoscere meglio il percorso scolastico e le opportunità offerte dal campus.

L'iniziativa segue il successo del primo.

