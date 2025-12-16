Doppio appuntamento natalizio con il Coro Beata Vergine Assunta di Casinalbo
Il fine settimana natalizio si arricchisce di due eventi tradizionali con il Coro Beata Vergine Assunta di Casinalbo, che animerà la città e la comunità di Casinalbo con i suoi concerti di auguri. Un'occasione speciale per celebrare il periodo festivo e rafforzare i legami comunitari attraverso la musica.
Il prossimo weekend vedrà il Coro Beata Vergine Assunta di Casinalbo impegnato nei due tradizionali appuntamenti per gli auguri alla cittadinanza formiginese e alla comunità di Casinalbo.Sabato 20 dicembre alle ore 21:00 all'Auditorium Spira Mirabilis di Formigine, in occasione del concerto che. Modenatoday.it
Doppio appuntamento per il Coro Polifonico Histonium
Doppio grande concerto di Natale in centro a Como e nel paesino meraviglia del Lago: in scena il genio di Mozart - Sabato 20 dicembre ore 21, nella chiesa di Sant’Agostino a Como e sabato 21 dicembre ore 21 nella chiesa di Laglio, Orchestra ... comozero.it
Un weekend dedicato al Natale a Poggbonsi: il programma - Sarà il doppio appuntamento coristico uno degli elementi caratterizzanti del prossimo fine settimana di eventi natalizi in centro a Poggibonsi. gonews.it
Club Taekwondo San Marino: doppio appuntamento a Jesolo - 20-21/12/2025. Campionati Italiani cinture rosse e cinture nere under 21 - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.