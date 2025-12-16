Doppio appuntamento natalizio con il Coro Beata Vergine Assunta di Casinalbo

Il fine settimana natalizio si arricchisce di due eventi tradizionali con il Coro Beata Vergine Assunta di Casinalbo, che animerà la città e la comunità di Casinalbo con i suoi concerti di auguri. Un'occasione speciale per celebrare il periodo festivo e rafforzare i legami comunitari attraverso la musica.

Il prossimo weekend vedrà il Coro Beata Vergine Assunta di Casinalbo impegnato nei due tradizionali appuntamenti per gli auguri alla cittadinanza formiginese e alla comunità di Casinalbo.Sabato 20 dicembre alle ore 21:00 all'Auditorium Spira Mirabilis di Formigine, in occasione del concerto che. Modenatoday.it

