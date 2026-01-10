La rabbia di Michele Pazienza sul caso dello ‘Zanardi equestre’ conteso | Opera destinata alla discarica il Comune non se la merita

Michele Pazienza esprime il suo disappunto riguardo alla gestione dell’opera realizzata dal fratello nel 1984, che ora viene contestata e considerata destinata alla discarica. Il suo commento mette in discussione la responsabilità degli amministratori del Comune di Cesena, che, a suo avviso, avrebbero dovuto conoscere e tutelare un patrimonio storico e culturale ormai dimenticato.

Cesena, 10 gennaio 2026 – "Ma come, il Comune di Cesena scopre solo ora, dopo 42 anni, che c'è in giro l'opera che mio fratello realizzò a Cesena nel 1984? Ma dove sono stati fino ad oggi questi amministratori?". E' furiosa la reazione di Michele Pazienza, fratello minore di Andrea, il fumettista scomparso nel 1988, autore dello " Zanardi equestre ", il cavallo dipinto sul cantiere del restauro della fontana del Masini e tornato al centro di una contesa che ha catturato attenzione in tutta Italia. Qual è la colpa del Comune che, tuttavia, quell'opera l'ha commissionata e pagata a suo fratello? "Domanda inutile.

