Niscemi i geologi sulla frana | Impossibile stabilizzare definitivamente il versante

I geologi incaricati dalla Protezione civile hanno analizzato la frana a Niscemi, affermando che il versante non può essere stabilizzato in modo definitivo. Secondo il rapporto, il sistema franoso si estende su un’area vasta e raggiunge profondità considerevoli. La situazione rimane critica e richiede attenzione continua, poiché le caratteristiche del terreno rendono difficile intervenire con soluzioni permanenti.

Il rapporto degli esperti incaricati dalla Protezione civile indica che il sistema franoso è troppo esteso e profondo. Necessario un monitoraggio continuo e l'appello delle imprese Non è tecnicamente possibile stabilizzare in modo definitivo il versante interessato dalla frana che lo scorso gennaio ha colpito il territorio di Niscemi, in Sicilia. È quanto emerge dalla seconda relazione redatta dal gruppo di geologi dell'Università di Firenze guidato da Nicola Casagli, incaricato dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio di analizzare il fenomeno. Secondo gli studiosi, le dimensioni del sistema franoso, la...