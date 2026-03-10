Niscemi sistema militare Usa Muos a rischio collasso strutturale geologo Casagli | Impossibile stabilizzare la frana

Una nuova frana si è verificata ieri nel sistema Muos a Niscemi, aggiungendosi a quelle già registrate in passato. Un geologo ha dichiarato che la stabilità della zona è compromessa e che la frana attuale rende impossibile stabilizzare la struttura. La situazione desta preoccupazione tra le autorità e le comunità locali, che monitorano attentamente gli sviluppi.

Una nuova frana ha colpito il sistema Muos nella giornata di ieri. Questo ha alimento le già presenti preoccupazioni degli attivisti rivolte al sistema Muos che si direbbe a rischio cedimento Una denuncia del Comitato No Muos è stata mossa proprio nei confronti della condizione in cui si trov.