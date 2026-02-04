**Niscemi | Musumeci ' nel 2005 per tecnici impossibile intervenire per stabilizzare frana' **

Nel 2005, i tecnici della CTS avevano già messo in guardia: intervenire per stabilizzare la frana a Niscemi era praticamente impossibile. Oggi, a quasi vent’anni di distanza, la situazione resta critica e senza soluzioni evidenti. Musumeci ha ricordato quei pareri, sottolineando come le dimensioni del complesso franoso rendano irrealizzabile qualsiasi intervento definitivo. La frana continua a preoccupare, senza che ci siano passi avanti concreti per risolvere il problema.

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - "Sullo sfondo di questo disarmante scenario ci sono i preoccupanti pareri dei tecnici della CTS che già nel 2005 recitano il de profundis e dicono: il complesso franoso di Niscemi ha 'dimensioni e caratteristiche tali da rendere impossibile pensare a interventi finalizzati alla stabilizzazione definitiva dei versanti', come per dire 'non possiamo bloccare più la frana'. Siamo nel 2005". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, durante l'informativa al Senato sulla frana di Niscemi (Caltanissetta). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Niscemi: Musumeci, 'nel 2005 per tecnici impossibile intervenire per stabilizzare frana'** Approfondimenti su Niscemi Frana Niscemi, il documento che già nel 2022 parlava della frana in corso (quando Musumeci era governatore) A Niscemi, in Sicilia, la terra continua a tremare e a cedere. **Niscemi: Musumeci, 'non sono disposto a fare da copertura a chi doveva intervenire dopo '97'** Il governatore Musumeci mette i puntini sulle i e chiarisce che non coprirà nessuno per quanto riguarda le responsabilità sulla sicurezza a Niscemi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Niscemi Frana Argomenti discussi: A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; Niscemi: Musumeci riferisce in Aula il 4/2. Opposizioni, venga Meloni; Nuovo crollo a Niscemi: palazzina di tre piani finisce giù nel precipizio VIDEO; SICILIA DOPO HARRY/ A Niscemi la sinistra alimenta i sogni, il governo cerca soldi (in Ue). Musumeci: commissione su Niscemi, non ancora pronte soluzioni abitativeRoma, 4 feb. (askanews) - 'Allo stato attuale non è ancora definita la soluzione da dare alle famiglie che sono state costrette ad abbandonare ... notizie.tiscali.it **Niscemi: Musumeci, 'non sono disposto a fare da copertura a chi doveva intervenire dopo '97'**Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - Non è compito mio cercare i responsabili. Ci penseranno altre istituzioni, ma non sono disposto a fare da copertura a chi aveva il compito istituzionale, dopo il 1997, d ... lanuovasardegna.it Niscemi, sindaco Gela: "Da Musumeci parole che offendono lavoro sindaci" - VIDEO - facebook.com facebook #Frana di #Niscemi: #Musumeci firma il decreto di costituzione di una Commissione di studio x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.