Nuove regole UE | droni sotto i 100g dovranno essere registrati

La decisione della Commissione Europea di richiedere la registrazione dei droni sotto i 100 grammi deriva da preoccupazioni sulla sicurezza e sui rischi di incidenti. La nuova regolamentazione mira a controllare meglio gli apparecchi più leggeri, spesso usati per fotografie e riprese amatoriali. Con questa misura, si intende migliorare la tracciabilità di tutti i dispositivi di piccole dimensioni. La proposta prevede anche nuove norme per il volo e l’utilizzo di questi droni.

La Commissione Europea prepara una stretta normativa sui droni, con l’obiettivo di abbassare la soglia di peso per l’obbligo di registrazione da 250 a 100 grammi. La misura, che potrebbe entrare in vigore nei prossimi mesi, mira a migliorare la tracciabilità e la sicurezza, ma solleva dubbi sul mercato e sull’effettiva efficacia contro le minacce. La proposta, anticipata dal documento COM(2026) 81, rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle attuali normative. Attualmente, i droni sotto i 250 grammi possono essere utilizzati senza registrazione, a meno che non siano dotati di telecamere in grado di rilevare dati personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Insegne commerciali, il Campidoglio rivede le regole: ecco come dovranno essereIl Campidoglio ha deciso di rivedere le regole sulle insegne commerciali dopo aver ricevuto numerose lamentele da parte di commercianti e cittadini.

Nuove regole Inail: le imprese dovranno comunicare infortuni e malattie professionali entro termini più stringentiA partire dal 12 gennaio 2026, le aziende italiane avranno nuove scadenze per segnalare infortuni e malattie professionali.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Droni, fine della libertà sotto i 250g: l'Europa vuole il Remote ID e lo stop al volo senza QR Code; Piano UE sui droni: più difesa, ma regole ancora incerte; Droni, trasporti e sicurezza nello spazio aereo: cosa cambia con il piano UE; Ue, maxi-piano per l’Est: 28 miliardi e scudo anti-droni.

Droni verso una nuova stretta UE: obblighi e blocco al decollo dai 100gL’Europa punta a rendere obbligatori registrazione, QR-Code e Remote ID per tutti i droni sopra i 100 grammi, cambiando le regole del settore. smartworld.it

Piano Ue contro i droni non autorizzati: nuove misure di sicurezzaLa Commissione Europea presenta una strategia comune per contrastare le minacce legate ai sorvoli illegali e agli attacchi ibridi Un piano Ue contro i droni non autorizzati, è al centro della nuova st ... liberoreporter.it

Nuove regole UE sul pesce dal 2026: tracciabilità digitale obbligatoria, cosa cambia per aziende e consumatori x.com