Nicla, 36 anni di Arezzo, è stata colpita da un aneurisma cerebrale sei giorni dopo aver partorito il suo secondo figlio. La donna si trova attualmente in ospedale, mentre gli amici della tecnica radiologa dell’ospedale Meyer di Firenze hanno avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia. Nel frattempo, è stato realizzato un podcast da parte di amici e colleghi per aiutarla a recuperare parole e memoria.

Dopo mesi di coma, oggi Nicla si trova in uno stato di coscienza minima fluttuante. Non si muove, ma reagisce. E anche grazie al podcast costruito solo per lei dagli amici dà piccoli segnali, sembra aggrapparsi a quelle voci che le ricordano un viaggio fatto insieme, una festa di compleanno, una gaffe fatta ai tempi della scuola. E ogni episodio inizia allo stesso modo, come un rituale gentile che prova a riattivare memorie profonde: «Ciao Nicla, questo è il tuo podcast. Ti ricordi?». Accanto a Nicla, c’è una famiglia che non si arrende. Il compagno, Cesare, si prende cura dei due bambini – Ernesto, 3 anni, e Arturo, sei mesi – con l’aiuto dei genitori di Nicla, che si sono trasferiti a Firenze per stare accanto ai nipoti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Storia di Nicla, 36enne aretina, colpita da aneurisma cerebrale sei giorni dopo il parto del secondo figlio. Gli amici lanciano una raccolta fondi per la famiglia

Nicla, mamma di 36 anni colpita da aneurisma cerebrale: gli amici creano un podcast per aiutarla a recuperare la memoriaFirenze, 27 febbraio 2026 – “Ciao Nicla, oggi è venerdì 27 febbraio e questo è il tuo podcast: Ricordi”.

