Carlo Ancelotti ha annunciato di voler rinnovare il contratto con la nazionale brasiliana per altri quattro anni, sorprendendo tifosi e addetti ai lavori. La sua decisione deriva dalla recente vittoria nelle qualificazioni e dalla volontà di continuare a guidare la squadra verso grandi traguardi. Ancelotti, che si è insediato meno di un anno fa, ha già iniziato a pianificare le prossime sfide internazionali. La sua scelta arriva in un momento cruciale per il futuro del Brasile nel calcio mondiale.

Ancelotti Botafogo, è già finita! C’è la rescissione con il club dopo alcune frazioni interne. Le sue parole: «Le decisioni non sempre si adattano alle spiegazioni pubbliche»È ufficiale: la collaborazione tra Davide Ancelotti e il Botafogo si è conclusa.

