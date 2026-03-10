Nel match degli ottavi di Champions League tra Newcastle e Barcellona, si affrontano due squadre con obiettivi ben definiti. La partita si svolge in un clima di grande attesa e pressione, con le tifoserie che sono presenti allo stadio e le formazioni pronte a dare il massimo. Le due squadre scendono in campo con molteplici giocatori a disposizione e un quadro tattico che promette spettacolo.

Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate che avrebbe del clamoroso! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, ma Simeone. Infortunati Inter, Thuram e Dumfries verso il rientro? Novità anche da Calhanoglu, Lautaro e Bastoni La Penna pronto a tornare ad arbitrare in Serie A dopo lo stop post Juve Inter: e Doveri viene promosso dopo il derby! Roma, il nuovo sponsor di maglia sarà Eurobet! L’anticipazione sui dettagli dell’accordo e su quando verrà ufficializzato Mani Ricci, tutta l’Inter convinta... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Newcastle Barcellona, ottavi di Champions tra tensioni esterne e una sfida ad alta intensità

Articoli correlati

Leggi anche: Newcastle-Barcellona, andata ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Sfida equilibrata e ad alta intensità: assenze e falli condizionano l'OraSì, vince PiombinoUna partita equilibrata e, come si poteva immaginare, molto intensa per tutta la durata, con continui cambi di inerzia e giocata punto a punto...

Una selezione di notizie su Newcastle Barcellona

Temi più discussi: Anteprima Newcastle - Barcelona, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Segui Newcastle-Barcellona: dove vederla, formazioni e quote; Pronostico Newcastle United-Barcelona: analisi e probabili formazioni 10/03/2026 Champions League; Newcastle-Barcellona: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.

Newcastle Barcellona, ottavi di Champions tra tensioni esterne e una sfida ad alta intensità: cosa aspettarsi dal match del St James’ ParkQuesta sera il Barcellona di Hansi Flick, allenatore tedesco chiamato a guidare i blaugrana in una nuova fase del progetto tecnico, farà visita al Newcastle di Eddie Howe, tecnico inglese che ha ... calcionews24.com

Anteprima Newcastle - Barcelona, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatoriTutto quello che devi sapere prima della prima gara di andata degli ottavi di finale di ?UEFA Champions League tra Newcastle e Barcelona. it.uefa.com

Designazioni di altissimo livello per l'Italia negli ottavi di finale di Champions League. Maurizio Mariani mercoledì sera arbitrerà Real Madrid-Manchester City. Marco Guida martedì sera dirigerà Newcastle-Barcellona. x.com

Panico Newcastle, un virus sta infettando la squadra a pochi giorni dal Barcellona: di cosa si tratta - facebook.com facebook