Sfida equilibrata e ad alta intensità | assenze e falli condizionano l' OraSì vince Piombino

L'OraSì Ravenna perde in casa di Piombino con il punteggio di 82-76. La partita è stata molto combattuta, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo. Ravenna ha dovuto fare i conti con alcune assenze e falli che hanno inciso sulla prestazione. Piombino si prende così due punti importanti in una sfida equilibrata e intensa fino alla fine.

Una partita equilibrata e, come si poteva immaginare, molto intensa per tutta la durata, con continui cambi di inerzia e giocata punto a punto L’OraSì Ravenna esce sconfitta dal campo della Solbat Golfo Piombino al termine di una fisica e intensa, chiusa sul punteggio di 82-76. Una partita equilibrata e, come si poteva immaginare, molto intensa per tutta la durata, con continui cambi di inerzia e giocata punto a punto, nella quale i giallorossi hanno mostrato carattere nonostante le rotazioni ridotte per le assenze e i problemi di falli. “In generale abbiamo fatto una partita discreta e gagliarda, per vincere in questi campi, però, hai bisogno di più concretezza e in alcuni momenti siamo mancati - commenta Enzo Cena -.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

