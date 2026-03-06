Meghan Markle ha deciso di interrompere il suo contratto con Netflix, annunciando che si occuperà personalmente della produzione dei contenuti attraverso il suo marchio As Ever. La decisione segna un cambiamento nella sua attività nel mondo dello spettacolo e dell'imprenditoria, con l'obiettivo di gestire direttamente i progetti e le iniziative legate al suo brand.

Meghan Markle rompe il contratto con Netflix per iniziare un nuovo percorso imprenditoriale con il suo brand As Ever. Dopo settimane di indiscrezioni la conferma ufficiale è arrivata. La duchessa di Sussex ha scelto di congedare il colosso dello streaming che sino a qualche mese fa era diventato partner e co-finanziatore del suo marchio. Un progetto importante che però, alla luce dei risultati, si è rivelato un flop. E mentre Meghan, tramite il suo portavoce, parla di scelte fatte per migliorare la diffusione di As Ever, in molti sono convinti che dietro questa decisione ci sia una crisi. Meghan Markle e l'addio a... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle rompe il contratto con Netflix: produrrà tutto da sola

Meghan Markle, serie cancellata su Netflix: i nuovi progetti della DuchessaUna cocente delusione per Meghan Markle, che in questa nuova fase della sua vita sembra voler puntare tutto sul mondo dello spettacolo.

Meghan Markle Lives In Montecito After Netflix And Brand Flop!

