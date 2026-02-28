Banchiere ucciso il figlio arrestato e la lite per le criptovalute Ecco perché il manager è stato ammazzato e buttato dal quarto piano del B&B

Un ex banchiere di 54 anni, di origini ucraine e romene, è stato ucciso e gettato dal quarto piano di un bed and breakfast a Milano. La vittima è stata colpita durante una discussione con il proprio figlio, avvenuta a causa di divergenze riguardanti criptovalute e questioni di denaro. Dopo il fatto, il figlio è stato arrestato dalle forze dell’ordine.

Milano, 28 febbraio 2026 – É stato il figlio, per una lite legata al denaro, ad uccidere Alexandru Adarici, ex banchiere di 54 anni, di nazionalità ucraina e romena. Il 3 L’ex banchiere e manager d’affari era precipitato il 23 gennaio da un b&b di via Nerino, zona Cinque Vie. Il figlio avrebbe “concorso” al sequestro del padre per costringerlo “a trasferire 250mila euro in criptovalute”. L’indagato dopo aver convinto il padre – uomo d’affari attivo, insieme a lui, nel settore della finanza e degli investimenti – a recarsi a Milano per partecipare a un “meeting di lavoro”, che si rivelerà finto, in quel palazzo di via Nerino, poco lontano dal Duomo, “ha concorso al suo sequestro per costringerlo a trasferire il denaro”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

