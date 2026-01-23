Antonio Maria Rinaldi la Lega propone l’economista come sindaco di Roma
La Lega ha annunciato la candidatura di Antonio Maria Rinaldi come sindaco di Roma per le prossime elezioni amministrative. Economista e membro del Parlamento europeo, Rinaldi si presenta con l’obiettivo di offrire una proposta politica basata su principi di responsabilità e sviluppo sostenibile. La sua candidatura rappresenta una delle scelte del centrodestra per guidare la città in un momento di sfide e opportunità.
“La Lega propone Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco di Roma, in vista delle prossime amministrative. L’annuncio é arrivato in apertura della tre giorni del partito in Abruzzo ‘ Idee in Movimento ’, l’iniziativa con cui il partito di Matteo Salvini ha riunito a Roccaraso e Rivisondoli amministratori locali, ministri, politici e società civile per tre giorni di confronti, dibattiti e proposte dalla base. Nelle prossime settimane ci sarà occasione per parlarne con gli alleati della coalizione di centrodestra, la Lega mette a disposizione come candidato sindaco il profilo di Antonio Maria Rinaldi, economista, già europarlamentare e profondo conoscitore del territorio romano e dei suoi problemi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Chi frena il Made in Italy a Bruxelles? Ecco cosa dice l’economista Antonio Maria Rinaldi.
Leggi anche: Capaccio Paestum, Antonio Rinaldi è il nuovo Comandante della Polizia Municipale
Argomenti discussi: Presentato il Bando Nazionale Federitaly 2026; Fra Mosca, Pechino e Washington non ho dubbi: scelgo Washington tutta la vita!; A Maastricht qualcuno giocò alle tre carte: Cara Germania, ne sai qualcosa? | Con Rinaldi; Dazi cattivi e dazi buoni.
Antonio Maria Rinaldi/ Dopo la pandemia nulla sarà come prima, abitudini rimarrannoL'europarlamentare della Lega Antonio Maria Rinaldi a Stasera Italia: La ristorazione è stata messa veramente in ginocchio, faccio un appello Dalle riaperture all’elezione del capo dello Stato, ... ilsussidiario.net
Il presidentissimo Rinaldi per Eni. La Lega: Viva Antonio, ci batteremo per lui. Il ritrattoAllievo di Savona e Giuseppe Guarino, ha già lavorato in Eni e Consob. Pd e Terzo Polo: Governo smentisca. Salvini pronto a difenderlo. Il candidato agli amici: Ho un cv, leggettelo, non ho mai ... ilfoglio.it
All’evento del Comune di Gallarate per il Giorno della memoria saranno ospiti Antonio Maria Orecchia, professore di storia contemporanea, e Emanuel Segre Amar, presidente del Gruppo Sionistico Piemontese - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.