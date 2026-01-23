Antonio Maria Rinaldi la Lega propone l’economista come sindaco di Roma

La Lega ha annunciato la candidatura di Antonio Maria Rinaldi come sindaco di Roma per le prossime elezioni amministrative. Economista e membro del Parlamento europeo, Rinaldi si presenta con l’obiettivo di offrire una proposta politica basata su principi di responsabilità e sviluppo sostenibile. La sua candidatura rappresenta una delle scelte del centrodestra per guidare la città in un momento di sfide e opportunità.

“La Lega propone Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco di Roma, in vista delle prossime amministrative. L’annuncio é arrivato in apertura della tre giorni del partito in Abruzzo ‘ Idee in Movimento ’, l’iniziativa con cui il partito di Matteo Salvini ha riunito a Roccaraso e Rivisondoli amministratori locali, ministri, politici e società civile per tre giorni di confronti, dibattiti e proposte dalla base. Nelle prossime settimane ci sarà occasione per parlarne con gli alleati della coalizione di centrodestra, la Lega mette a disposizione come candidato sindaco il profilo di Antonio Maria Rinaldi, economista, già europarlamentare e profondo conoscitore del territorio romano e dei suoi problemi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

