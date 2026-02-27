Tende un'imboscata all'ex moglie al porto di Baia e la picchia la donna si rifugia dalla Guardia Costiera

Da fanpage.it 27 feb 2026

Un uomo di 43 anni ha teso un’imboscata alla ex moglie al porto di Baia e l’ha aggredita. La donna si è rifugiata presso la Guardia Costiera, mentre sul luogo sono intervenuti i carabinieri. La vittima è stata medicata in ospedale e ha riportato ferite guaribili in 21 giorni. L’uomo è stato arrestato dai militari.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno arrestato l'ex marito violento, un uomo di 43 anni. La donna, medicata in ospedale, ha riportato ferite guaribili in 21 giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

