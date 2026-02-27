Tende un'imboscata all'ex moglie al porto di Baia e la picchia la donna si rifugia dalla Guardia Costiera

Un uomo di 43 anni ha teso un’imboscata alla ex moglie al porto di Baia e l’ha aggredita. La donna si è rifugiata presso la Guardia Costiera, mentre sul luogo sono intervenuti i carabinieri. La vittima è stata medicata in ospedale e ha riportato ferite guaribili in 21 giorni. L’uomo è stato arrestato dai militari.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno arrestato l'ex marito violento, un uomo di 43 anni. La donna, medicata in ospedale, ha riportato ferite guaribili in 21 giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it “C’è una donna morta in soggiorno”: l’ex marito di Jill Biden arrestato per l’omicidio della moglieWilliam Stevenson, ex marito di Jill Biden, è stato arrestato dopo essere stato accusato della morte della moglie Linda, avvenuto lo scorso 28... Cagnolino cade in acqua nel porto di Fiumicino: salvato dalla Guardia CostieraFiumicino, 24 dicembre 2025 – Un intervento tempestivo della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Fiumicino ha permesso di salvare un cane di... Discussioni sull' argomento A Lione i fascisti hanno organizzato un’imboscata armata; Pakistan. Tensioni con l’Afghanistan: 9 morti in un’imboscata a Kohat; Lione: se a morire è un fascista…; Paramedici uccisi a Gaza l’ultima inchiesta che smaschera Israele | 900 proiettili in due ore contro le ambulanze. Idaho, appicca un incendio per tendere un'imboscata ai pompieri e spara: due mortiDue vigili del fuoco sono stati uccisi e un terzo è stato ferito a colpi d'arma da fuoco da un uomo che ha intenzionalmente appiccato un incendio sulla Canfield Mountain, in Idaho, per tendere alle ... iltempo.it La guardia costiera cubana intercetta una lancia con dieci uomini armati: sparatoria con 4 morti e 6 feriti, tutti «cubani della Florida» anti-castristi. Sull’isola strangolata dall’embargo petrolifero è arrivata la contra. Per far precipitare una situazione già terribile L - facebook.com facebook La guardia costiera cubana intercetta una lancia con 10 uomini armati: sparatoria con 4 morti e 6 feriti, «cubani della Florida» anti-castristi. Sull’isola strangolata dall’embargo petrolifero è arrivata la contra. Per far precipitare una situazione già terribile #27febb x.com