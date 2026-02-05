Daghe Munegu | la crisi più grave della storia del calcio italiano

La crisi nel calcio italiano si fa sentire anche nel basket. Le squadre italiane sono in difficoltà, e non si tratta solo di risultati sportivi. Dietro le sconfitte e i debiti, c’è un problema più grande: molte aziende non riescono a reggere i costi e le difficoltà economiche. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene subito.

**Le voci del basket italiano sono in crisi. Non basta la sofferenza di un campo di gioco, ma c’è un problema più profondo: un’azienda che non resiste al peso dei deboli afflitti. È il momento più difficile. Così lo definisce l’ex allenatore del Roca Team, Daghe Munegu, dopo una settimana di sconfitte consecutive.** A Monaco, nel cuore del Principato di Monac, il Roca Team – una struttura sportiva con un passato ricco e una storia ormai fragile – sta vivendo uno dei momenti peggiori della sua esistenza. Le ultime quattro partite perse, con il ballottaggio dei giocatori e la mancanza di un impegno tecnico che possa far capire il reale livello di squadra, hanno lasciato un vuoto di cui ormai nessun allenatore o staff riesce a tirare fuori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Daghe Munegu: la crisi più grave della storia del calcio italiano Approfondimenti su Daghe Munegu Graziani ricorda Rossi: “È stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano” Morto Lorenzo Buffon, aveva 95 anni: calcio italiano in lutto, è stato uno dei più grandi portieri della storia La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Daghe Munegu: il momento più difficile della squadra, dentro e fuori dal campo. https://www.riviera24.it/2026/01/daghe-munegu-e-il-momento-piu-difficile-950796/ facebook Le karma De Zerbi le spaghetti Daghe Munegu per tigiu x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.