Joshua Blues Club tutti gli appuntamenti live di febbraio

Febbraio si annuncia ricco di musica al Joshua Blues Club di Albate. Anche questo mese, i fan del blues e del rock trovano diversi concerti in programma. Si parte il 4 con i Supersucker, seguiti il 20 dai Mad Dogs. Poi il 21 arriva Fitza con il suo nuovo album “Ho avuto una disavventura”. A chiudere il mese, il 26 i Fuzztones, il 27 Nesimapark e il 28 Circus Punk, oltre ai The Devils. Un calendario pieno di appuntamenti per gli amanti della scena live.

Sara un altro mese denso di appuntamenti sul palco del Joshua Blues Club di Albate a Como. Tra i concerti in calendario a febbraio segnaliamo Supersucker il 4 Mad Dogs il 20, Fitza con il nuovo album Ho avuto una disavventura il 21, Fuzztones il 26, Nesimapark il 27, Circus Punk il 28, The Devils il 29.

