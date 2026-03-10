Neonato morto nella culla termica in chiesa a Bari | Don Antonio Ruccia patteggia la condanna

Un neonato è morto nella culla termica all’interno di una chiesa a Bari. Don Antonio Ruccia ha deciso di patteggiare una condanna a un anno di reclusione con pena sospesa, chiudendo così il procedimento giudiziario. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, portando all’attenzione le procedure relative alla culla termica e alle responsabilità coinvolte.

Si chiude con un patteggiamento a un anno di reclusione, con pena sospesa, la vicenda giudiziaria che vedeva imputato don Antonio Ruccia, parroco della chiesa San Giovanni Battista di Bari, accusato di omicidio colposo per la morte di un neonato trovato senza vita il 2 gennaio scorso nella culla termica della parrocchia. L'accordo con la Procura – rappresentata dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis e dalla pm Angela Morea – è stato ratificato dalla giudice Luna Calzolaro. Il sacerdote, difeso dall'avvocato Salvatore D'Aluiso, ha accettato la pena dopo che una precedente richiesta di patteggiamento a tre mesi era stata respinta in udienza preliminare dalla gup Ilaria Casu, che l'aveva ritenuta non congrua.