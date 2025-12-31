Neonato trovato morto nella culla | la terribile scoperta dei genitori | soccorsi inutili

Nella notte, i genitori hanno scoperto il decesso del loro neonato nella culla, una perdita improvvisa e dolorosa. I soccorsi sono stati chiamati senza riuscire a intervenire. La comunità si trova ora ad affrontare questa triste realtà, lasciata sgomenta e in cerca di risposte di fronte a questa drammatica perdita.

La comunità intera si è svegliata sotto choc dopo la tragedia che si è consumata nella notte, lasciando un’intera comunità sgomenta e incredula. Un neonato di appena due mesi è stato trovato privo di vita nella sua culla, un evento drammatico che ha immediatamente fatto il giro del paese. La notizia, riportata dal quotidiano “L’Ora” consultabile online, ha scosso profondamente i residenti, che si sono stretti nel silenzio e nel dolore attorno alla famiglia colpita da una perdita così improvvisa. A fare la terribile scoperta sono stati i genitori del piccolo, che si sono accorti che il figlio non dava più segni di vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Neonato di due mesi trovato morto nella culla a Cinecittà: dramma a Roma, disposti accertamenti

Leggi anche: Tragedia a Spina, 53enne trovato morto in casa: inutili i soccorsi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Neonati morti nel Lodigiano, “cause naturali”. I primi esiti delle autopsie: nessuna responsabilità di terzi; Va in ospedale con un neonato morto nascosto nello zaino, arrestata 23enne a Tolosa; Tragedia a Lodi: neonato muore dopo parto in casa. Disposta l’autopsia; Tavazzano: bimba di 4 mesi trovata morta, dormiva accanto alla madre.

Neonato abbandonato e morto nella culla termica della parrocchia a Bari: a processo parroco e tecnico - Don Antonio Ruccia e il tecnico Vincenzo Nanocchio sono stati rinviati a giudizio dal Gup di Bari e dovranno ora rispondere in tribunale dell’accusa di omicidio colposo del piccolo trovato morto per ... fanpage.it

Neonato morto nella culla termica: secondo no al patteggiamento, parroco a processo - La gup di Bari, Ilaria Casu, ha disposto il rinvio a giudizio di don Antonio Ruccia, parroco della chiesa di San Giovanni Battista a Bari, e di Vincenzo Nanocchio, l’elettricista che nel 2014 installò ... quotidianodipuglia.it

Neonato morto in culla termica Bari, rinviati a giudizio parroco e responsabile manutenzione - Rinviati a giudizio per la morte del neonato nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista a Bari, il parroco Antonio Ruccia e il tecnico elettricista responsabile della manutenzione, ... adnkronos.com

Un’atmosfera di dolore e commozione ha accompagnato i funerali del neonato trovato morto lo scorso 2 gennaio in una culla termica accanto alla chiesa di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco. La cerimonia, celebrata nella chiesa del cimitero mo - facebook.com facebook