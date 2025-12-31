Non riesce ad arrivare in ospedale donna partorisce in ambulanza | neonato salvato dagli operatori del 118

Una donna ha partorito in ambulanza mentre tentava di raggiungere l’ospedale. Il neonato, nato in condizioni di difficoltà respiratoria, è stato prontamente assistito dagli operatori del 118, che gli hanno fornito le prime cure e lo hanno mantenuto caldo. Grazie all’intervento tempestivo, il piccolo ha iniziato a piangere, migliorando le sue condizioni.

Il neonato, subito dopo la nascita, presentava difficoltà respiratorie. Subito assistito dagli operatori del 118, è stato scaldato e accudito fino a che non ha finalmente cominciato a piangere. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

