Non riesce ad arrivare in ospedale donna partorisce in ambulanza | neonato salvato dagli operatori del 118

Una donna ha partorito in ambulanza mentre tentava di raggiungere l’ospedale. Il neonato, nato in condizioni di difficoltà respiratoria, è stato prontamente assistito dagli operatori del 118, che gli hanno fornito le prime cure e lo hanno mantenuto caldo. Grazie all’intervento tempestivo, il piccolo ha iniziato a piangere, migliorando le sue condizioni.

