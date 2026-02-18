Escursione nel Parco del Beigua aspettando le prime migrazioni della stagione

Le gru sono state avvistate nel Parco del Beigua, causando entusiasmo tra gli appassionati di birdwatching. La scorsa settimana, alcuni osservatori hanno notato i primi gruppi di questi uccelli che sorvolano la zona, dirigendosi verso l’Europa centrale e settentrionale. Questi spostamenti segnano l’inizio della stagione migratoria, che durerà fino a fine primavera. I voli sono stati registrati soprattutto nelle ore mattutine, con alcuni esemplari che si sono fermati sui rami degli alberi. La migrazione si preannuncia intensa nei prossimi giorni.

La scorsa settimana sono stati avvistati nei cieli del Beigua i primi contingenti di gru in movimento verso le aree dell’Europa centro e nord-orientale: inizia la stagione delle migrazioni che ci accompagnerà fino alla fine della primavera.E iniziano anche le escursioni tematiche al Parco del.🔗 Leggi su Genovatoday.it Winter Trekking nel Parco del Partenio, l'escursione organizzata da IrpiniavventuraDomenica 18 gennaio, Irpiniavventura organizza un’escursione di Winter Trekking nel Parco Regionale del Partenio. Il Parco del Beigua inaugura il nuovo anno con una visita guidata alla Badia di TiglietoIl Parco del Beigua apre il nuovo anno con una visita guidata alla Badia di Tiglieto, organizzata dalle Guide del Parco. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Un trek nel Parco delle Mura, escursione guidata tra natura e città; Le tre valli di Arenzano: laghetti e torrenti nel Parco del Beigua; La Via dell’Essenza: escursioni alla scoperta dei profumi della macchia mediterranea all'Elba; Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano: Iniziative ed eventi: La Pieve di San Nicomede. Escursione nel Parco del Beigua aspettando le prime migrazioni della stagioneLa scorsa settimana sono stati avvistati nei cieli del Beigua i primi contingenti di gru in movimento verso le aree dell’Europa centro e nord-orientale: inizia la stagione delle migrazioni che ci acco ... genovatoday.it I fiumi di pietra lungo l'anello del Priafaia, escursione nel BeiguaL'escursione, impegnativa per dislivello, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12; costo 10 euro a persona. Ritrovo: ore 9.30 presso ... mentelocale.it Domenica escursione di San Valentino, da non perdere!!!! Valli del Parco dell'Aveto Alte Valli Mentelocale Genova Lamialiguria Il Tigullio - Pagina uff. facebook