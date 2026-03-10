Nel match con la Juve Next Gen è arrivato il successo fuori casa più prestigioso di tutta la stagione

Nel match contro la Juventus Next Gen, la Vis ha ottenuto la vittoria esterna più significativa della stagione. La squadra è apparsa meno spettacolare ma molto efficace, portando a casa i tre punti in un confronto che si è concluso con un risultato positivo. La partita si è svolta in trasferta, segnando un importante risultato per la squadra in questa stagione.

Poco spumeggiante ma molto concreta. Contro la Juventus Next Gen la Vis ottiene la vittoria esterna più prestigiosa della stagione. L’approccio è stato perfetto, la resistenza dopo il 2 a 0 coriacea. Dopo un un quarto d’ora la Vis ha rischiato di essere avanti di tre in casa di una Juventus Next Gen che tra le mura amiche non perdeva da cinque mesi. La prima rete, quella del ritorno al gol dopo quattro mesi di Pucciarelli, è stata l’emblema del calcio stelloniano. Costruzione della manovra sulla corsia esterna, quando sono Di Paola e Machin a farlo la qualità è garantita, e conclusione da centro area. Azione fotocopia quattro minuti dopo, quando Berengo da fondo campo aveva servito a Jallow un cioccolatino solo da scartare, che la punta gambiana non è però riuscita a girare in rete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

