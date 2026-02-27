CdS – Roma Soulé fuori per il big match con la Juve | oggi test per Dybala

A Roma, il difensore Soulé è indisponibile per il prossimo match contro la Juventus, mentre oggi si svolgerà il test per Dybala. La squadra si prepara in vista dell’atteso incontro, con i tifosi che seguono con attenzione ogni aggiornamento. La situazione medica dei giocatori coinvolti sta tenendo banco tra commenti e discussioni. La giornata si svolge tra attese e strategie in vista della sfida.

ROMA – A Trigoria il tempo scorre lento, carico di tensione e speranza. Domenica sera all’Olimpico arriva la Juventus, e per la Roma è una partita che pesa, che accende emozioni e ricordi. Soprattutto quelli di Paulo Dybala, l’ex che vuole esserci a tutti i costi. Ieri l’argentino ha intensificato il lavoro personalizzato in campo, un segnale importante dopo giorni di prudenza. Il ginocchio sinistro, ancora infiammato, fa meno male. Le sensazioni migliorano e la voglia cresce. La Joya sente la partita, la sente dentro. Contro il suo passato, contro una squadra che ha segnato una parte della sua carriera, vuole dare il proprio contributo. Anche solo uno spezzone, anche partendo dalla panchina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il quadro degli infortuni della Roma resta al centro dell'attenzione in questa fase cruciale della stagione.

Continua il momento positivo per il reparto offensivo della Roma in vista della trasferta di Napoli.

