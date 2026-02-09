Luciano Spalletti commenta il suo ingresso alla Juventus, sottolineando come la squadra sia cresciuta molto da quando è arrivato. In diretta a Sky, il tecnico spiega anche cosa è successo con l’attaccante, senza girarci intorno. La Juve, secondo lui, ha fatto passi da gigante e ora punta a consolidare la sua posizione.

. Le parole del tecnico. Dopo il fischio finale del vibrante 2-2 tra Juventus e Lazio, Luciano Spalletti ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi in particolare sulla forza d’animo mostrata dal gruppo. Il tecnico toscano ha voluto sottolineare l’importanza del risultato, non tanto per il punto guadagnato, quanto per la modalità con cui la squadra ha reagito alle avversità. Secondo Spalletti, la capacità di non sfaldarsi sul doppio svantaggio è il segnale più limpido di una crescita caratteriale in atto: « Rimane quella che è la cosa più difficile che sono riusciti a fare ribaltare il risultato e riuscire a riagguantarlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Da quanto sono arrivato la Juve è diventata tantissima roba. Ecco cosa è successo con l’attaccante»

Spalletti a Sky: I ragazzi ieri hanno fatto la cosa più difficile ovvero riagguantare il risultato. Abbiamo provato a prendere un attaccante ma…Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport ed è tornato ad analizzare la sfida contro la Lazio: Rimane quella che è la cosa più difficile che sono riusciti ... tuttojuve.com

Spalletti: Abbiamo cercato di prendere un attaccante, ma poi non ci siamo riuscitiMister Luciano Spalletti, intervenuto a Sky Sport, ha analizzato il 2-2 ottenuto in rimonta con la Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della Juventus:. tuttomercatoweb.com

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti sugli arbitri: «Serve una riforma, sono gli unici non professionisti in campo» x.com

Lo sfogo di Luciano Spalletti contro la precarietà degli arbitri, oltre ogni decisione ed oltre ogni errore arbitrale. "Quello di Gila è un gesto imprudente, ma io allargherei il discorso, lo farei più completo. Ormai tutti protestiamo su quelle che sono le regole. Ma qu facebook