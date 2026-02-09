Spalletti a Sky | Da quanto sono arrivato la Juve è diventata tantissima roba Ecco cosa è successo con l’attaccante

Da juventusnews24.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti commenta il suo ingresso alla Juventus, sottolineando come la squadra sia cresciuta molto da quando è arrivato. In diretta a Sky, il tecnico spiega anche cosa è successo con l’attaccante, senza girarci intorno. La Juve, secondo lui, ha fatto passi da gigante e ora punta a consolidare la sua posizione.

. Le parole del tecnico. Dopo il fischio finale del vibrante 2-2 tra Juventus e Lazio,  Luciano Spalletti  ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi in particolare sulla forza d’animo mostrata dal gruppo. Il tecnico toscano ha voluto sottolineare l’importanza del risultato, non tanto per il punto guadagnato, quanto per la modalità con cui la squadra ha reagito alle avversità. Secondo Spalletti, la capacità di non sfaldarsi sul doppio svantaggio è il segnale più limpido di una crescita caratteriale in atto: « Rimane quella che è la cosa più difficile che sono riusciti a fare ribaltare il risultato e riuscire a riagguantarlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ezio Greggio: «Alcuni giocatori non sono da Juve, ma questa squadra con Spalletti è diventata bella e offensiva. E se David non avesse…»

Ezio Greggio commenta la crescita della Juventus sotto la guida di Spalletti, sottolineando come la squadra abbia assunto un aspetto più offensivo e piacevole da vedere, anche se alcuni giocatori non sembrano ancora essere in linea con il prestigio del club.

Allegri candida la Juve allo scudetto: «È una squadra forte. Da quando è arrivato Spalletti è successo questo» 

Max Allegri ha indicato la Juventus come una delle candidate allo scudetto, sottolineando che da quando Luciano Spalletti è alla guida, la squadra ha mostrato miglioramenti evidenti.

