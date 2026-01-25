' Ndrangheta a Torino 18 anni di carcere a Ciccio Salsiccia e le altre richieste di condanna per il triangolo della droga
A Torino, si sono concluse le indagini sulla ‘Ndrangheta, con la richiesta di 18 anni di carcere per Ciccio Salsiccia e altre condanne relative al traffico di droga. Secondo le indagini, in Brasile la rete era considerata una vera e propria banca del narcotraffico, gestendo in modo sicuro spostamenti e pagamenti tra le varie parti coinvolte nel triangolo criminale.
“In Brasile, gli davano credito in quanto persone affiliate alla ‘ndrangheta. Di fatto, erano una vera e propria banca del narcotraffico, che gestiva in maniera sicura spostamenti e pagamenti”. Anche con queste parole, venerdì 23 gennaio al tribunale di Torino, il sostituto procuratore Francesco.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Argomenti discussi: Narcotraffico, chiesti 10 anni per il pentito Pasquino; 'Ndrangheta, il boss di Cioccolatò fuma e guarda i suoi picchiatori che aggrediscono la vittima: Io lo ammazzo; Narcotraffico tra Piemonte e Brasile, chiesti 10 anni per Pasquino; Moncalieri, il villino sequestrato alla mafia torna a disposizione della comunità.
