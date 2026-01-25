' Ndrangheta a Torino 18 anni di carcere a Ciccio Salsiccia e le altre richieste di condanna per il triangolo della droga

A Torino, si sono concluse le indagini sulla ‘Ndrangheta, con la richiesta di 18 anni di carcere per Ciccio Salsiccia e altre condanne relative al traffico di droga. Secondo le indagini, in Brasile la rete era considerata una vera e propria banca del narcotraffico, gestendo in modo sicuro spostamenti e pagamenti tra le varie parti coinvolte nel triangolo criminale.

